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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop’ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin’le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop’ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin’le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."

Politika 28.09.2022, 23:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop’ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin’le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop’ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin’le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."

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