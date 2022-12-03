Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 milyar bütçeli toplam 532 yatırımın açılışını gerçekleştirmek için Şanlıurfa’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 milyar Türk Lirası bütçeli 532 adet yatırımın açılışını gerçekleştirmek için Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dün kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri karşıladı.

Cumhurbaşkanına 4 bakan eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de eşlik ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüsle toplu açılışların yapılacağı kent merkezine doğru yola çıktı.

532 hizmetin açılışı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında Abide Kavşağı İlave Köprüsü, Viranşehir pompaj sulaması birinci kademe pompa istasyonu, kuzeybatı çevre yolu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğalgaz verilmesi, İl Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının olduğu 12 milyar Türk Lirası bütçeli 532 hizmetin açılışını gerçekleştirecek.