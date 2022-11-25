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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pakistan ile) 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pakistan ile) 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz.”
Politika 25.11.2022, 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pakistan ile) 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz.”