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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan bu yanan kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

Politika 22.11.2021, 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan bu yanan kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı’na telefon bağlantısıyla katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın kolları Başkanı Ayşe Keşir’in ev sahipliği yaptığı programda telefonla salondakilere seslenen Erdoğan, "Değerli il başkanları sizleri haftanın ilk gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra yapılacak Kabine Toplantısı’nda tüm gelişmelerin ele alınacağını, atılacak adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Kadın Kolları’nın parti içindeki öneminden bahseden Erdoğan, ”Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları, Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Sizlerle kadın kolları olarak yaptığınız üyelerle, inşallah 2023’ü çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Diyarbakır, Van, Muş annelerini de çok daha onurlu hale getireceksiniz. Özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet içinde çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil bir dava hareketinin adıdır"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise AK Parti‘nin projelerini zihniyet devrimi ile gerçekleştirdiği için başarıya ulaştırdığını ifade etti. Kurtulmuş, "AK Parti sadece bir siyasi parti değil bir dava hareketinin adıdır. Yeniden güçlü Türkiye idealimiz bizim davamızın yerli içerideki ayağını oluşturuyor. Bizim davamızın ikinci ayağı ise evrensel bir ayaktır. ’Dünya Beşte Büyüktür’ diyoruz, ’Adaletli adil bir dünya mümkündür’ diyoruz bu da insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Osmanlı’nın Selçuklu’nun devamı olduğumuzu iddia etmek sadece kuru bir iddia ile olmaz. Afrika’nın , Asya’nın, hatta Latin Amerika’nın, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlarının hakkaniyetli yeni bir dünya düzenine ihtiyacı vardır. Bu mücadeleyi verecek Türkiye’deki siyasi kadro burasıdır. Sadece yaptıklarımızı, sadece geçmişi değil Türkiye’nin geleceğini de kuşatacak bir kararlılıkla milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"AK Parti bu kuşatıcı özelliği ile yoluna devam etmek zorundadır"

AK Parti’nin kapsayıcı bir siyaseti benimsediğini vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti’nin özelliği bir zümrenin, bir çevrenin, seçkin bir gurubun ya da bir bölgenin, elitler sınıfının, toplumun sadece bir kesimin değil toplumun bütün kesimlerinin bütünün Türkiye’nin partisi olmasıdır. AK Parti bu kuşatıcı özelliği ile yoluna devam etmek zorundadır. AK Parti Türk’ün de partisi Kürt’ün de partisidir, AK Parti Alevinin de partisi Suninin de partisidir, AK Parti, Arap’ın da partisi Çerkez’inde partisidir, velhasıl kendisini bu medeniyete ait hisseden kim varsa bütün kardeşlerimizin partisi AK Parti’dir bu siyasi çatıdır. Ayrımcı olamayız, kısıtlayıcı olamayız, kuşatıcı olacağız. AK Parti devlet partisi değil, millet partisidir. Devlet partisi demek bir zamanlar CHP’nin olduğu gibi. Biz milletten aldığımız yetkiyle devlet, milletin adına yöneten bir partiyiz. Bize emir veren, yol gösteren, beşeri planla yalnız ve yalnız millettir, milletin reyi, milletin tercihidir" ifadelerini kullandı.

"CHP’nin herhangi bir şekilde birinci parti olduğu bir kamu oyu araştırması yoktur. Kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir"

50 + 1 ’in AK Partinin çalışmalarıyla yakalanacağını ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu: "50+ 1’e sizlerin çalışmalarıyla ulaşacağız. Hiç kimseyi kaybetmeye lüksümüz yoktur. 2023 türkiye2nin yeni dönemine hızlı bir şekilde başlangıcı olacaktır. İnşallah 2023’te Cumhurbaşkanımız yeniden milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilecek. Onu Beştepe’de daha güçlü kılabilmek için AK Parti’de açık ara önce parti olarak yoluna devam edecek inşallah. Biz bunları söylüyoruz, içeride ve dışarıda bir hava oluşturuyorlar. Sanki CHP birinci parti olmuş iktidara gelecek. CHP’nin herhangi bir şekilde birinci parti olduğu bir kamu oyu araştırması yoktur. Kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir. Ama daha çok, daha yüksek oy alarak yolumuza devam edeceğiz."

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