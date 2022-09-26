Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurdunda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 kiradan 60 liraya çıkarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurdunda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 kiradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz."