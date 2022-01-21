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Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: “Bu akşamdan itibaren, çok çok zorunlu olmadıkça özellikle ağır taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Politika 21.01.2022, 16:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.