Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Levits ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de zirve öncesi temaslarına başladı. Erdoğan, zirve öncesi yerleştiği Steigenberger Wiltcher’s adlı otelde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın ardından Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.

Erdoğan daha önce ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmişti.