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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."

Politika 01.08.2022, 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."

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