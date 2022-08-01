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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."
Politika 01.08.2022, 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."