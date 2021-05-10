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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa diplomasisi!

İsrail'in skandal saldırısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Politika 10.05.2021, 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa diplomasisi!

Sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan: "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

İsrail’in Kudüs’teki saldırılarını “terör” olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığımı ifade ettim.

İsrail’in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere elimizden geleni yapacağımızı vurguladım.

Türkiye’nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirttim." ifadelerine yer verdi.

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