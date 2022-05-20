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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek Düzeyli işbirliği mekanizması sayesinde ilişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız” dedi.

Politika 20.05.2022, 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek Düzeyli işbirliği mekanizması sayesinde ilişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile Dolmabahçe çalışma ofisinde görüştü. İki liderin basına kapalı bir şekilde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

“İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik”

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde ülkelerimiz arasında artan temas ve ziyaretler memnuniyetle vericidir. Nisan ayının başında Kolombiyalı Cumhurbaşkanı yardımcısı ve dışişleri bakanı ülkemize geldi. Dışişleri Bakanımda Latin Amerika turu kapsamında Kolombiya’yı ziyaret etti. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek Düzeyli işbirliği mekanizması sayesinde ilişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız” dedi.

“Hedefimiz ticaret hacmimiz en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır”

Kolombiya’nın Latin Amerika’daki önemli bir ticari ortak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kolombiya Latin Amerika’da Brezilya’nın ardından en büyük ikinci ticari ortağımızdır. 2021’de ticaret hacmimiz 2’ye katlanarak 2 milyar doları aştı. Kolombiya geçen sene ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz ticaret hacmimiz en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır. Karşılıklı yatırımların artırılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kolombiya gelişen ekonomisiyle Türk yatırımları için cazip fırsatlar sunuyor. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı ziyaret ve temasların artırılmasını destekliyoruz” diye konuştu.

“Uluslararası platformlardaki ortak girişimlerle göç sorunun çözümü konusunda birlikte çaba göstereceğiz”

“Kolombiya aynı zamanda Latin Amerika’daki mevcudiyetimiz ve bölgeye açılım bağlamında da merkezi bir konumdadır” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TİKA’nın bölgedeki iki ofisinden biri ve Anadolu Ajansının bölge temsilciliği Bogota’da bulunuyor. THY Bogota İstanbul hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi her alanda gerek ikili, gerek uluslararası platformlarda geliştirme konusunda karşılıklı iradeye sahibiz. Savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç gibi pek çok alanda işbirliğimiz geliştirmek için çalışıyoruz. Bilhassa düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak işbirliğine önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda gerçekleştireceğimiz ortak girişimlerle bu küresel sorunun çözümü konusunda birlikte çaba göstereceğiz. Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı, teröre ve organize suçlarla mücadele konusunda işbirliğimiz artıracağız. Türkiye bursları kapsamında bu güne kadar 177 Kolombiyalı öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sağladık” şeklinde konuştu.

“İkili ticaret hacmimizi en yüksek seviyeye çıkartmak istiyoruz”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise, “Türkiye ve Kolombiya arasındaki ikili ticaret hacmimizi önümüzdeki 10 yıl içinde artırmak için hemen çalışmalara başlayacağız. Bunu en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. İşbirliği anlaşmalarıyla birlikte en önemli noktaya çıkartacağız. Bizim için kazan kazan anlayışı olmalı. Bu gün gruplarımız toplantılar düzenledi. Zaten Türk şirketleri Kolombiya’da mevcut, gelmek isteyenlere de kapılarımız açık” ifadelerini kullandı.

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