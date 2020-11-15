banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli KKTC’de Maraş’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Politika 15.11.2020, 18:07
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli KKTC’de Maraş’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında KKTC’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret ettikten sonra Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş’ı ziyaret etti. Erdoğan, Maraş ziyareti sırasında basına yaptığı kısa açıklamada, “Hava kararıyor biraz gezelim çıkışta bir açıklama yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş ziyaretinin ardından Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’ni ziyaret edecek.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
az bulutlu
banner378