banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bülent Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi

Cumhurbaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ı kabul etti. Görüşme 1,5 saat sürdü. Arınç'ın son dönemde yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti

Politika 02.12.2021, 15:21 02.12.2021, 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bülent Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından BBC Türkçe’ye bilgi veren Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi.

Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.

Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" demiş, "Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç'ın bu açıklamalarının ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Tek derdi ciddiye alınmak" derken, Arınç ise Twitter'dan yanıt vermişti.

ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ, CUMHUR İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, “AK Parti’den 2023’te adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı yönünde bir açıklama gelmedi” açıklamasına yönelik soruyu cevaplayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı konusu herhangi bir spekülasyon konusu ya da sorgulama alanı değil AK Parti açısından. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla da bütün bir Cumhur İttifakı açısından bunun net bir şekilde ortada olduğu gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır, 2023 seçimlerinde. AK Parti'den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir. Yani bu hemen hemen her il danışma Meclisimizde, hemen hemen bütün il kongrelerimizde, teşkilatlarımızda, belediye başkanlarımızla bir araya geldiğimiz her zeminde, bütün AK Parti kurmayları, AK Parti yöneticileri arkadaşlarımız bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Daha da önemlisi zaten Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Vatandaşlarımızın görüşü budur. Bu açıdan hiçbir tereddüt, hiçbir gölgeli alan, gri alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıdır."

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7