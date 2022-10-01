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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Adaylarını bile çıkaramıyorlar, millet bunlara nasıl güvensin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizde ukde kalan bir mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir Anayasa’ya kavuşturmaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulunuyor.
Politika 01.10.2022, 15:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulunuyor.