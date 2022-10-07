Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’nin açılışını telekonferans ile yaptı

Erzurum’da Hz. İmam Hüseyin Cemevi’nin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile bağlanarak gerçekleştirdi.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi törenle açıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, ilçe belediye başkanları, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferansla tören alanına bağlandı. Protokol üyeleri, kurdele kesimini yaptıktan sonra cemevini gezdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile böyle güzel bir cemevi kazandırdıkları için memnun olduklarını belirtirken, Vali Okay Memiş de ibadethanenin tüm Alevilere hayırlı olmasını diledi.