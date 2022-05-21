Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara siper edeceğiz, istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak ve kollayacağız."