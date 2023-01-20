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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir şey oldu, altılı masadan birileri metroya binmişler. Metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar, bu Paris’te bile yok. Paris’i görmüş bile değiller. Biz bunları yapalı unuttuk, siz n
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı’nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne katıldı.
Politika 20.01.2023, 16:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı’nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne katıldı.