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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran’da gittiğimiz İzmir’de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran’da gittiğimiz İzmir’de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.”
Politika 27.06.2022, 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran’da gittiğimiz İzmir’de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.”