banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan e- Spor Turnuvası’nın final maçını izledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor Turnuvası’nın final maçını izledi.

Politika 07.06.2021, 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan e- Spor Turnuvası’nın final maçını izledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor Turnuvası’nın final maçını izledi.

AK Parti Genel Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen Turnuva finalinde Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain’in Liverpool’u 3-2 yendiği maçı değerlendiren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain’in kolektif futbolu Liverpool’a göre daha iyi oynadığını ifade etti.

Turnuvaya Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve MYK üyeleri de katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur