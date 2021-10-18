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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."

Politika 18.10.2021, 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."

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