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CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."
Politika 18.10.2021, 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."