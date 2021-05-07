Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii’ni çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİLİMDE KISKANÇLIK OLMAZ

(Aşı patenti tartışması) İnsan sağlığıyla ilgili bir konuda, bunu biz bulduk, kimseye vermeyiz durumu yanlış bir düşüncedir. Biz Çin aşısıyla nasıl ki sürece başladık, Almanların ürettiği, ki bir Türk olan Uğur beylerin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Putin’le görüştük, Sputnik V aşısından ciddi bir miktarda alacağız. Ve sonra da ortak üretime gireceğiz. Bilimde kıskançlık olmaz. Yerli aşımızı yaptığımızda herkese vereceğiz.

MUHALEFETE DE SUNACAĞIZ

(MHP’nin yeni anayasa taslağı) Yeni anayasayla ilgili Devlet Bey’le zaman zaman yaptığımız görüşmeler var. Külliye’de, Devlet Bey’in evinde yaptığımız görüşmeler var. Hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da görüştük. Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete takdim edeceğiz. STK’lara da takdim edeceğiz. Milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı yapalım istiyoruz.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

(Mısır’la normalleşme süreci) Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Biz düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır’la olan tarihten gelen birlikteliğimizi yeniden devam ettirme gayretindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkıyla görmek bizi üzer. Bunu da daha önceden söylemiştim. Yeni bir süreç başladı. Önce istihbarat sonra Dışişleri tarafında görüşmeler başladı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz.