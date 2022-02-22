Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına tepki!

Ukrayna-Rusya krizinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamıştı.

Dünya genelinde Rusya'nın kararına tepkiler artarken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk değerlendirme geldi. Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamları şöyle:

Ukrayna ile ilgili soracağım. Şimdiye kadar uluslararası diplomaside bir başarı kazanılamadı. Kriz yumuşatılamadı, giderek de geriliyor. Amerika'dan gelen açıklamalarda da sanki “yarın sabah ya da öbür gün saldıracak” tarzında provokatif ifadeler var. Avrupalı liderlerin girişimlerinden de bir sonuç çıkmadı. Türkiye'nin, sizin başlattığınız bir süreç var. O ne aşamada? Buradan diplomasinin hala bir şansı var mı?

Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansındaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.