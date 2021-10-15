Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklamalar yapıyor.

Suriye'ye harekat: Sabrımız bir yere kadar. Mücadelemiz çok daha farklı şekilde devam edecek. Rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız.

Taliban'ın Ankara ziyareti: Taliban da kabul arayışları içinde. Dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş durumda değiller. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde destekler noktasında, insani yardım noktasında gerekse Afganistan'daki yeni süreç konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Kabil Havaalanı sürecinde Türkiye-Katar-Afganistan adımları atabiliriz.

Avrupa'daki enerji krizi: Biz tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de alıyoruz. Azerbaycan ile yapılan bu anlaşma tedbire yöneliktir. TANAP gibi bizim için rezervuar söz konusu. Rusya ile anlaşmalar çok hassas. Bu hassasiyetimizi devam ettiriyoruz. Rusya, İran, Azerbaycan ile olsun bu anlaşmalar bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Sadece İngiltere değil, birçok batı ülkesinde sıkıntı devam ediyor. Bizim için sıkıntı söz konusu değil. Tedbirlerimizi alıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler mesajı: Her şeyden önce bu zat, eğer bu konularda samimiyse, dürüstse bu işin merci yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini sunarsın varsa yargı da üzerine gider. Ama bu zat bugüne kadar hep akşam sabah yalan hayatı böyle geçmiş. Yanına birilerini toplamış, onlar da yalan terörü estiriyorlar. İktidarı nasıl zaafa düşürürüz onun peşindeyiz. Bizler de yargıya müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yaşanmasına fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı bırakmayız.