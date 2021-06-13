Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün derdimiz Amerika’dan amasız, fakatsız bir yaklaşım görmektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin F-35’ler konusunda ahdini yerine getirmediğini belirterek, “Bizim bütün derdimiz NATO’nun birlik ve beraberliğine güç katacak, amasız fakatsız bir yaklaşımı Amerika’dan görmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Brüksel’e hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, “Sayın Biden göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini bir masaya yatırmamız gerekiyor. Birçok dedikodular vs. içeride dışarıda oldu. Bunları geride bırakıp neler yapabiliriz bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye, Amerika ile NATO’da müttefik bir ülke. İki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“F-35 konusunda ahdini yerine getirmeyen bir Amerika var”

ABD ile savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalmış konular olduğunu hatırlatan Erdoğan, “En önemlisi F-35 konusu. Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir Amerika vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye’den yaptıkları halde. Yani 700 parça civarında parça veren bir Türkiye var. 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra bu F-35’lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir. Bunun yanında Patriot konusu var. Bu konuda da Amerika yine sözünde durmamış, bunları geri almış, geri alınca bizler de Rusya ile anlaşarak S-400 adımını attık. Gönül bunların hiçbirini arzu etmiyor. Bundan sonraki sürece yönelik neler yaparız, yapamayız bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bizim bütün derdimiz NATO’nun birlik ve beraberliğine güç katacak, amasız fakatsız bir yaklaşımı Amerika’dan görmektir. Biz NATO ve ittifak üyelerinden ülkemizin güvenlik hassasiyetlerinin dikkate alınmasını, söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz. Amerika yakın zamanda Afganistan’ı terk etme hazırlığı içinde. Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek tek ülke malum Türkiye. Bu konuda arkadaşlarımız muhataplarına gerekli cevapları da verdiler. Onlar da bundan mutlular. Bunları da görüşeceğiz” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Bu süreç içerisinde gerçekten NATO genel sekreteri her zaman olumlu yaklaşımlar içerisinde olmuş bir dostumuzdur. Bu süreç içerisinde bu olumlu yaklaşımından hiçbir zaman taviz vermedi. Aynı şekilde bu süreci devam ettiren bir dosttur. Burada ne gibi adımlar atacağız görüşeceğiz” diye konuştu.

“Merkez Bankası döviz rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası’nın rezervleri ile ilgili soruya da, “Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Ülkelerin kendi yerel paraları ile ticaretleri, merkez bankaları arasında yapılan swap adı verilen para takası anlaşmaları ile gerçekleşiyor. Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin’le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin ile 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Bu Türkiye’nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Bazı malum kendilerine göre Merkez Bankası’nın döviz rezervi düşüyor, bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolar rezerve çıkmıştık, inşallah bu tırmanış yeniden başlıyor. Bu tırmanışı de devam ettireceğiz” yanıtını verdi.

“77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyete”

Marmara Denizi’nde müsilaj ile mücadelede gelinen son noktayı da açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Dün akşam Cumhurbaşkanlığı genelgesini yayınladık. Bu genelge ile birlikte Marmara Denizi Eylem Koordinasyon Kurulunu kurduk. İki gün önce Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde YÖK organizesi ile üniversitelerimizden tüm hocalarımızla bir araya geldik. Biz mesajlarımızı verdik. YÖK başkanı mesajlarını verdi, hocalarımızı dinleme fırsatımız oldu. Bundan sonraki süreçte birlikte neler yapabiliriz bunları konuştuk. 77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyete. Yoğun çalışma devam ediyor. 7/24 devam edecek. Şimdi buradan toplanan müsilajın incelemeler neticesinde duruma göre bunlar eğer gübre olmaya müsaitse bunlar kullanılabilir. Bunun kararını bu kurulan ekipler verecek. Ona göre bunların adımı atılmış olacak. Bütün mesele buradaki bizim oluşturmuş olduğumuz bu kurulun yapacağı hassas çalışmalar neticesinde verilecektir. Biraz zaman alacak ama bu işi inşallah kısa zamanda başaracağız.”

“Temenni ederim 24 Nisan’ı unutturacak adımlar atarız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türikye’nin ABD ile ilişkileri konusundaki bir soru üzerine daha önce de ABD liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Amerika ile ve Amerika’nın liderleri ile yeni tanışan birisi değilim. Bush döneminden itibaren bu süreç içerisinde gerek sayın Obama ile bir sürecimiz var. Yine bu arada malum Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile olan bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de hepsi ile kötü günlerimiz oldu diyemem. Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. Bu başarılı çalışmalar esnasında tabii Amerika gibi bir ülkeden Türkiye’nin beklentileri acaba tam manasıyla karşılığını buldu mu derseniz onu da buldu diyemem. Temenni ederim bunu bulalım. Şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen görevleri yerine tam manası ile yerine getiren ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. Bu önemli bir durum. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Sayın Biden ile geçmişte kendileri ile bir araya gelmek suretiyle birçok görüşmelerimiz oldu. Kendisi Obama’nın yardımcısı olduğu dönemde de sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan’ı unutturacak adımları atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO’da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.