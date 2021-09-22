Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi’nin açılışı için geldiği ABD’nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile görüştü.