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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e yetiştirmeyi istiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil, hamdolsun iyi bir konumdayız. Biz bu döviz rezervini daha güçlendirerek, artırarak merkez bankaları da kamu bankalarını yeri geldiğinde finanse edebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop’ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin’le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız, faizi düşürmek suretiyle."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgazımız Rusya’dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "
Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"
Politika 28.09.2022, 22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"
- " Amerika’nın Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz de Kuzey Kıbrıs’ta ne gerekiyorsa bu adımları attık."