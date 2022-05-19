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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz"
Politika 19.05.2022, 10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz"