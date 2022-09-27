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Koparmanın cezası 109 bin 593 TL... Yoğun çiçek dönemine giren ’kum zambakları’ görsel şölen sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri İzmir’in Yunan’dan kurtuluş gününü Osmanlıya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Birileri batıya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.
Politika 27.09.2022, 13:14
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.