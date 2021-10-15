Son Dakika
Putin’den Dağlık Karabağ vurgusu: "BDT’ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz”
Politika 15.10.2021, 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz”
- “Terör örgütlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz.”
- "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."