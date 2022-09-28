Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."
Politika 28.09.2022, 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."