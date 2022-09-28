banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."

Politika 28.09.2022, 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."

Yorumlar (0)