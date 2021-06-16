banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerler ile bir araya geldi.

Politika 16.06.2021, 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temasları kapsamında başkent Bakü’de Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerler ile bir araya geldi. Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım eşlik etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı az bulutlu
banner493