Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temasları kapsamında başkent Bakü’de Azerbaycan Görev Grubu’ndaki askerler ile bir araya geldi. Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım eşlik etti.