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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya’daki terör saldırısında kahraman olan iki Türk’ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesindeki terör saldırısında büyük kahramanlık göstererek yaralılara yardım eden iki Türk vatandaşını kabul etti.
Politika 30.12.2020, 21:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesindeki terör saldırısında büyük kahramanlık göstererek yaralılara yardım eden iki Türk vatandaşını kabul etti.Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşanan terör saldırısında yaralı polis ve vatandaşa yardım ederek kahraman olan Recep Gültekin ve Mikail Özen’i kabul etti.
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