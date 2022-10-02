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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Asıl üzüldüğümüz Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyen CHP’nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Asıl üzüldüğümüz Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyen CHP’nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir."

Politika 02.10.2022, 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Asıl üzüldüğümüz Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyen CHP’nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Asıl üzüldüğümüz Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyen CHP’nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir."

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