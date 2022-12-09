Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur. İnsanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşeni samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz."