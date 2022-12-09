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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur. İnsanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşeni samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur. İnsanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşeni samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz."
Politika 09.12.2022, 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur. İnsanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşeni samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz."