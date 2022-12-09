Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur"

TRT World Forum’una katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; "Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur. İnsanlığını ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşeni samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.