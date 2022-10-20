Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’da yer alan Zengilan şehrinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ’ın dünyaya açılan ikinci kapısı olma özelliğini taşıyan Zengilan Uluslararası Havalimanı’nın açılışını birlikte yaptığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, daha sonra Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılışı için kara yolu ile Cebrayıl’a geçti. Tarım köyünün ilk etabının açılışını yapan Erdoğan ve Aliyev, burada Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi temel atma törenlerine de katılacak.