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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Politika 17.09.2021, 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Bir dizi açılış, toplantı ve temaslarda bulunmak üzere dün akşam Mersin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldıktan sonra cuma namazını merkez Toroslar ilçesinde yeni yapılan Emir Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından helikopter ile Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS sahasına geçti. Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak üzere Rusya’ya gönderilen ve inşaatta görev alan Türk mühendislerle bir araya geldi.

Erdoğan’a buradaki incelemeleri sırasında bazı bakanlar ile Rus yetkililer de eşlik etti.

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