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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.”
Politika 06.02.2023, 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.”