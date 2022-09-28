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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

Politika 28.09.2022, 23:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

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