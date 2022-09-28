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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak."

Politika 28.09.2022, 23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak."

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