Çiçeği burnunda Başkan Yardımcısı Harris’ten ilk paylaşım

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yemin ederek göreve gelmesinin ardından, "Hizmete hazırız" dedi.

ABD’de bugün yeni dönem başladı. Joe Biden, yemin ederek resmen göreve başladı. Donald Trump’ın katılmadığı törende Biden’dan önce yemin eden Kamala Harris, ABD Başkan Yardımcılığı görevine resmen başladı. Harris, göreve gelmesinden dakikalar sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Harris, "Hizmete hazırız" dedi.