CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlattı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana Söz yine baharlar gelecek..." ve “Bay Kemal Sözünden Dönmeyecek..." notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı iki video ile cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlattı.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana Söz yine baharlar gelecek..." notuyla paylaştığı ilk videoda, "Sana söz, yine baharlar gelecek Sana söz, umut bitmeyecek. Söz, söz Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz, yine baharlar gelecek Sana söz, umut bitmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek” ifadelerini kullandı.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal sözünden dönmeyecek..." notuyla paylaştığı ikinci videoda şu ifadelerle yer verdi:

"Yıkıldın, usandın, bunaldın Her defasında bu son olsun istiyorsun. Al benden de o kadar O zaman sana şunu söyleyebilirim: Sana söz, bu güzel ülkenin insanları yeniden hayal kurabilsinler diye geliyoruz. Sadece bu boş çantayı doldurmak için değil evladının gözüne dolu dolu, umutla bakabilmen için geliyoruz. Uzakta unutulmuş kardeşim, gel yan yana yürüyelim. Sana söz, gerçekten yaşamaya başla diye geliyoruz. Dünyanın bir ucundan “Anne ben dönmem” diyen evlat, sana söz, içinde öyle bir umutla döneceksin ki Geliyoruz. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş, her gülüş sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz. Sana söz, yine baharlar gelecek, Sana söz, umut bitmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek."