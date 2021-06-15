CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adaleti sağlayacağız. Yürüyüşü düşünürken hep duygulanırım .Demek ki adalet duygusu bu kadar güçlü toplumun vicdanında. Beraber yürüdük. Kainat adına yürüdük. Hak, hukuk, adalet dedik. Bunu sağlayacak olanlar toplumun vicdanıdır.

Ergene Havzası 53 belediyenin havzasını kapsıyor. Fotoğraflar acı. Cezalar yetersiz, ağır cezalar getirin ki nehir kirlenmesin diye öneri getiriliyor. Gelmedi. Niçin? Yürütme organı TBMM'yi dinlemiyor ki. Kimyasal arıtma yapılması istemiyor. Yapılmıyor. Yürütme organı kim Erdoğan. Tekirdağ'a gittiğinde ise dünyanın en büyük yalanını söylüyor: 'İçilecek su.'

2002'de Ergene nehrindeki kirlilik için araştırma komisyonu kuruldu. CHP'li vekiller önergeyi verdi, AK Partili vekiller katıldı ve komisyon kuruldu. 2003'te rapor bitti, TBMM'de okundu ve 'Gereği yapılsın' dendi. 2003, hangi yıldayız? 2021. 2003'te bu kadar kirli değildi, şimdi daha kirli.

Marmara Denizi'ni bir çökertme havuzu gibi kullandılar, bütün kirlilikler buraya aktı.

'Bizim üzerimize mafyalarıyla gelebilirler'

Didim Belediye Başkanı'na saldırıldı. Didim'de yapılan kuleler var. Didim Belediye başkanımız Didim'e ihanet edilmesini istemiyor. Yıkacağız diyor. Önce Sabah gazetesi, nasıl sabahsa, bir de Takvim, CNN Türk, bir sürü yayını var. Hepsi devletten basleniyor. Sen gazetecisin. İftira atıyorlar. Didim Belediye Başkanı tutuklandı diyorlar. Tutuklama yok. Savcıyı tahrik ediyorlar tutuklansın diye. Gazete özür diledi mi? Dilemedi. Dilemezler. Özür dilemek için ahlak gerek. Belediye başkanımız direndi. İhale açtı. Kimse korkudan girmedi. Ve dün akşam saldırıya uğradı. Belediye başkanımızın sağlığı yerinde kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisine teşekkür ederiz.

Onlar bizim üzerimize mafyalarıyla gelebilirler. Sanıyorlar ki CHP'lilere geri adım attırabiliriz. Sizin feriştahınız gelse bize geri adım attıramaz. Birilerinden para alıyor saldırıyorsunuz.

Gerekirse bütün milletvekilleri ellerimizde balyozla gidip kulelerin tamamını yıkacağız. Adalet nasıl gerçekleştirilir göreceğiz.

Saray'ın beslemeleri 3-4 yerden maaş alıyor. Kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin.

Devlette liyakatı bozduğunuz andan itibaren bürokrasiyi apacağınız yolsuzluklara hazır hale getirirsiniz. Peki devletin tepe noktasındaki kişiler yolsuzluk konusunda bürokrasiyi yönlendirip yolsuzluğu gerçekleştirirlerse bu adalet midir? Vicdan bunu kabul eder mi, ahlak bunu kabuk eder mi? Adaletsizliğin daniskasını yazıyorlar, yolsuzluğun daniskasını yazıyorlar. Şeytanın aklına gelmeyecek yolsuzluk yöntemlerini hayata geçiriyorlar.

'Ne işi var arkeologun Merkez Bankası'nda?'

Bir kişi düşünün karısı Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Arkeolog ama Merkez Bankası banka meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeologun orada? Kazı mı yapacak, 128 milyar doları mı arayacak orada?

Devleti yönetenlerin şirketi varsa vergiden kaçınamaz, vergisini vermek zorundadır. Niye Man Adası'ndan 1 sterlinlik şirket kuruyorlar? Ekmek alırken vatandaş vergi veriyor, devleti yönetenler ve ailesi Man Adası'ndan milyonları getirirken vergi ödemiyor. Bu mudur adalet?

"KÜFRETTİKÇE İHALE ALDI"

Beşli çeteden birisi milletin anasına küfretmişti. Adam küfrettikçe aldığı ihale arttı. Ne kadar çok millete küfür, o kadar fazla ihale. Bu mudur adalet? Ananıza, babanıza küfür edecekler devletin bütün imkanlarını vereceksiniz onlara. Bu mudur adalet? Bu haramzadelerin ne kadar vergi verdikleri belli değil. Ayrıca bu haramzadelere dolar üzerinden garanti veriliyor. Geleceğini garanti altına alıyorsunuz. Türkiye'de kazandıkları dolarları yurtdışına götürüyorlar. Biz bunlar için mi yürüdük?

Savunma Sanayii müşteşarı, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'da yaptığı tatilin masrafını kim karşılıyor? O otel el değiştirdi. Otele tankla geldiler. Mafyanın emrinde bir tank düşünebiliyor musunuz? Bu mudur adalet? Bir otele tank girecek, sahibini tehdit edecek ve otele çökecekler. Bu beyefendi de o otelde kalacak. AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Sizin inancınız buna evet diyor mu?

"ERDOĞAN RÜŞVET ALANI ÇOK İYİ BİLİYOR"

AK Partili ve MHP'li kardeşlerime seslenmek isterim; siz hiç merak etmiyor musunuz her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi? Bu kişi AKP'nin kilit noktası. Gazeteler her gün yazıyorlar. Hiç demiyor musunuz, 'bu devlet böyle yönetilmez.' Rüşvet alan belli, rüşveti veren belli. Ama beyefendi diyor ki, 'ben elçiyim.' Yani parayı ben aldım daha üst makama verdim diyor. Kim o? Rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur. İçişleri Bakanı 'burada rüşvet var' diyorsa bunu ortaya çıkarmak devletin namusudur. Erdoğan hiç sormuyor bu soruyu. Erdoğan rüşveti alanı çok iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarıp görevine son vermezse rüşvet çarkının bir parçasıdır.

Açıklama yapıyor Erdoğan, 'suç örgütleri bir açıklama yapmışsa bunlar üzerinden tartışma yapmayız' diyor. Açıklamayı yapan suç örgütü değil ki, bu ülkenin İçişleri Bakanı. Bütün bu pislikler oluyor, devleti yönetenler devlete vergi vermemek için her türlü numarayı çekiyorlar. Biz bunu söylediğimiz zaman 'neymiş, devlet açmış, buyurun siz doyurun' diyor. Bizim doyurmamız için senin oradan ayrılman lazım. Devleti yönetme makamı haksızlıkları telafi etme makamıdır. Zaten seni doyurmak bir sorun. Türkiye'nin temel sorunu seni ve beslemelerini doyurmak. Doyamıyoruz sizi. Milyarları, dolarları veriyoruz doymuyorsunuz.