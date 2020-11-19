banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Karabük’te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaretler için Karabük’e geldi.

Politika 19.11.2020, 12:13
1
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Karabük’te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaretler için Karabük’e geldi.

Saat 11.00’da kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Safranbolu ilçesinde STK temsilcileri ile basına kapalı olan kahvaltı programına katıldı. Programın gerçekleştiği otel önünde Kılıçdaroğlu’nu CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte partililer karşıladı.

Programında ardından Kılıçdaroğlu Safranbolu Kültür merkezinde partililerle bir araya gelerek konuşma yapacak.

Program Safranbolu Belediyesi ziyareti ve Safran hasadıyla sona erecek.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378