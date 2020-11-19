CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Karabük’te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaretler için Karabük’e geldi.

Saat 11.00’da kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Safranbolu ilçesinde STK temsilcileri ile basına kapalı olan kahvaltı programına katıldı. Programın gerçekleştiği otel önünde Kılıçdaroğlu’nu CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte partililer karşıladı.

Programında ardından Kılıçdaroğlu Safranbolu Kültür merkezinde partililerle bir araya gelerek konuşma yapacak.

Program Safranbolu Belediyesi ziyareti ve Safran hasadıyla sona erecek.