CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kadın ile erkek bir elmanın iki yarısı gibidir, eşittir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’nda yaptığı konuşmada, “Kadın ile erkek bir elmanın iki yarısı gibidir, eşittir. Haklarının eşit olması lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’na katıldı. Programda kadına şiddet karşısında yapılması gerekenlerin yanı sıra şiddete uğrayan kadınların güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen programa Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Kadın Kolları üyeleri de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin kadına şiddet konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, “Her birimizin siyaseten tek tek sorumluluğu var. Şiddete uğrayan kadınlar sadece bir partinin üyeleri değil, partisiz olan var, değişik partilerin üyesi olanlar var. Kırsalda yaşayanlar var, eşinden ayrılanlar var. Dolayısıyla şiddetin hayatın her alanına sirayet ettiğini görüyorsunuz. Bu sorunla nasıl mücadele edilir? Bir sorunla mücadele etmek için, o sorunu ortadan kaldırmak için sorunun muhatabıyla oturup konuşmak lazım. Gerekçelerini bilmek lazım” diye konuştu.

“Kadın ile erkek bir elmanın iki yarısı gibidir”

Dünyada alışılagelmiş bir erkek egemen kültürünün var olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bu kültürün de değişmesi lazım, erkek egemen kültür olmaz. Kadın ile erkek bir elmanın iki yarısı gibidir, eşittir. Haklarının eşit olması lazım. Daha da önemlisi eğer kadın iyi eğitilmiş olursa toplum da eğitilmiş olur. Yani ailede eğitimin ilk basamağı annedir. Okumayı, yazmayı, konuşmayı, sevgiyi, hoşgörüyü anneden öğreniriz” açıklamasında bulundu.

“Anneyi bu kadar yücelten bir inancın kadına yönelik şiddeti alkışlaması mümkün değil”

Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu ve buna yönelik önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, “Sevgili Peygamberimiz ’Cennet anaların ayakları altındadır’ der. Cenneti oraya indiren ve anneyi bu kadar yücelten bir inancın kadına yönelik şiddeti alkışlaması mümkün değil. Bunun için hangi görüşten olursak olalım, hangi kimlikten olursak olalım, hangi inançtan olursak olalım hep birlikte kadına yönelik şiddete karşı çıkmalıyız” açıklamasında bulundu.

“Birlikte mücadele etmediğiniz için sesiniz yeteri kadar çıkmıyor”

Kadınların şiddete karşı gücü ellerinde bulundurduklarını belirten Kılıçdaroğlu, kadınların kendi aralarında birlik olması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Eğer birlik olursanız, beraber olursanız, birlikte mücadele ederseniz gücünüzün farkına varırsınız. Birlikte mücadele etmediğiniz için dayanışma kültürünü yeterince ayağa kaldırmadığınız için sesiniz yeteri kadar çıkmıyor. Birlikte olmak, beraber olmak, birlikte mücadele etmek kadar değerli bir şey yoktur.”

Programın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından CHP Kadın Kolları 100 bininci üyesine rozet takma töreni düzenlendi.