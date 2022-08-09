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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne’de esnafla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Saraçlar Caddesi’nde esnafla buluştu.

Politika 09.08.2022, 22:12
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne’de esnafla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Saraçlar Caddesi’nde esnafla buluştu.

Edirne’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen Edirne Kanaat Önderleri ve partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası Saraçlar Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, zor anlar yaşadı. Kalabalık nedeniyle cadde üzerinde yemek yiyenler yerlerinden oldu.

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