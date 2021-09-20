banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması

CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski milletvekili Şahin Mengü’nün ölüm sebebi ve saati açıklandı.

Politika 20.09.2021, 15:51
CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski milletvekili Şahin Mengü’nün ölüm sebebi ve saati açıklandı.

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Şahin Mengü’nün evinde düştükten sonra gittiği hastanede fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtilmişti. Mengü’nün yaşamını yitirdiği hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Ziya Güler, Şahin Mengü hakkında açıklamalarda bulundu.

Başhekim Yusuf Ziya Güler yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şahin Mengü hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Yusuf Ziya Güler, “Burun kırığı tanısıyla bugün operasyonu planlanan siyasi yaşamın önemli isimlerinden Şahin Mengü hastanemizde fenalaşmış, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Eylül 2021 saat 11.38’de hastanemizde vefat etmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz.”

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0