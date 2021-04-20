CHP'den Merkez Bankası 'bilgilendirsin' talebi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak, kanuna göre yılda iki kez komisyona bilgi vermesi gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun son dönemde çokça konuşulan Merkez Bankası rezervlerine ilişkin TBMM’ye davet edilmesini talep etti.

Özel, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a başvururak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi gereği, TCMB Başkanı tarafından banka faaliyetlerine ilişkin olarak yılda iki defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi gerektiğini hatırlattı. Özel, Kanunda açıkça yer almasına rağmen 2020 yılında TCMB Başkanı tarafından iki sunum yerine sadece bir sunum yapıldığını belirterek, bu sunumun da 2020 yılının son günlerinde 25 Aralık Cuma günü gerçekleştirildiğini söyledi.