CHP'den Merkez Bankası 'bilgilendirsin' talebi!
CHP Grup Başkanvekili Özel, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun TBMM'de Merkez Bankası rezervlerine ilişkin bilgi vermesini talep etti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak, kanuna göre yılda iki kez komisyona bilgi vermesi gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun son dönemde çokça konuşulan Merkez Bankası rezervlerine ilişkin TBMM’ye davet edilmesini talep etti.
Özel, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a başvururak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi gereği, TCMB Başkanı tarafından banka faaliyetlerine ilişkin olarak yılda iki defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi gerektiğini hatırlattı. Özel, Kanunda açıkça yer almasına rağmen 2020 yılında TCMB Başkanı tarafından iki sunum yerine sadece bir sunum yapıldığını belirterek, bu sunumun da 2020 yılının son günlerinde 25 Aralık Cuma günü gerçekleştirildiğini söyledi.
20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/152 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na Kavcıoğlu atanmıştır. Görevde bir ayını dolduran Kavcıoğlu ve iktidar partisi, bu süre içinde kamuoyunu sıklıkla meşgul eden 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin nasıl eridiği, bu miktarın nerede olduğu gibi sorulara muhatap olmuştur. Cumhurbaşkanının, İktidar partisi sözcülerinin ve son olarak da Merkez Bankası başkanının birbiriyle çelişen açıklamaları kafaları iyice karıştırmıştır. Merkez Bankası rezervlerindeki bu hareketliliğin büyük bir kamu zararına yol açtığı anlaşılmakta, bu hareketliliğin bilgi kirliliği yaratılarak kamuoyu bilgisinden de kaçırılmak istendiği şüpheleri giderek kuvvetlenmektedir.