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CHP'den AK Parti'nin animasyon filmine yanıt

CHP Genel Merkezi, AKP'nin bugün paylaştığı animasyon filmine sosyal medya hesaplarından "retweet" yaparak cevap verdi.

Politika 05.05.2021, 22:17
CHP'den AK Parti'nin animasyon filmine yanıt

CHP Genel Merkezi, AKP'nin bugün paylaştığı animasyon filmi sosyal medya hesaplarından 'retweet'ledi. 

CHP'den yapılan paylaşımda, "Millet can derdinde, o sırada AK Parti" notu eklendi. 

AKP'nin Twitter hesabından  “Yalan üretim merkezi” notuyla yapılan paylaşımda, CHP’yi eleştiren bir animasyon filmi yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denildi.

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