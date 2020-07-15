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CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Barolara ilişkin kanunun iptali için yarın Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Politika 15.07.2020, 17:45
2007
CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürüyor

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilerin önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Bugün TBMM'de "bir ayıba" şahitlik ettiklerini kaydeden Altay, "15 Temmuz kalkışması, Erdoğan'ı hedef alan bir kalkışma değildir. 15 Temmuz kalkışması, TBMM'ye ve demokrasiye yönelik bir kalkışmadır. Bunun böyle bilinmesi, algılanması ve değerlendirilmesi herkes için bir zarurettir." diye konuştu.

Meclis'te 15 Temmuz özel oturumunun yapılmadığını dile getiren Altay, "Biz, bunun neden yapılmadığı konusunu biliyoruz. Erdoğan, bunu her ne kadar Kovid bahanesiyle yaptırmamış olsa da, bugün TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu yapılsaydı biz 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağını ve sorumlularını, TBMM'nin gündemine taşıyacaktık." ifadelerini kullandı.

"SORMA İMKANIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"

Meclis'te özel oturum yapılmış olsaydı 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan 338 milyon liranın neden verilmediğini soracaklarını dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"FETÖ borsasını kimlerin kurduğunu, kimlerin hangi paraları alarak FETÖ'cüleri tahliye ettirdiklerinin hesabını soracaktık. Hangi FETÖ'cülerin rektör olarak atandığının hesabını soracaktık. FETÖ'cülerin dışarıda, FETÖ'cü olmayanların gözaltına alındığını söyleyen AK Parti'nin sayın milletvekilinden bunu bize açıklamasını isteyecektik. 'Hepimiz Pensilvanya'ya gittik, o dönemde ticarette, siyasette ve bürokraside yükselmenin yolu orasıydı' diyen milletvekilinden bu sözüne bir açıklama getirmesini isteyecektik. İstanbul Birinci Boğaz Köprüsünün girişine yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtında kullanılan mermerlerin, hangi FETÖ'cünün şirketinden satın alındığını, 15 Temmuz'dan önce aynı şirkete 33,5 milyon teşviğin ne amaçla verildiğini soracaktık. Bütün bunları sorma imkanımız, elimizden alındı."

Bu süreçte bir "FETÖ borsası" kurulduğunu öne süren Altay, "Sayın Erdoğan'a soruyorum; 'Bir FETÖ borsası var' diyen AK Parti'nin resmi üyesidir. Bu siyasetçi hakkında bir işlem yapmayı düşünmekte midir? Yoksa Erdoğan da FETÖ borsasının varlığını kabul etmekte ve buna göz mü yummaktadır?" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI TÖRENİ"

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında zarar gören araçların Meclis'te sergilenmesine de değinen Altay, araçların unutulmadığını ama şehitlerin unutulduğunu ileri sürdü.

Altay, "15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralar nerede?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının önemli olduğunu belirten Altay, "Cumhurbaşkanı, Kovid'in arkasına sığınarak TBMM'de oturum yaptırmamak suretiyle iki şey yapmıştır; 'Benim sağlığım 600 milletvekilinin sağlığından kıymetli' mesajı vermiştir. Meclisteki özel oturumda soracağımız sorulardan kaçmış, sorulardan korkmuştur, Kovid'in arkasına sığınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan tören için TBMM'nin 61 üyesine davetiye gönderildiğini kaydeden Altay, bunun "ayıp" olduğunu ve bugün yapılan törenin "Cumhur İttifakı töreni" olduğunu söyledi.

Meclis Başkanlığından "Eğer törene katılacaksanız Kovid testi yaptırıp törene böyle gelin, aksi takdirde tören alanına alınmayacaksınız." şeklinde telefon aldıklarını anlatan Altay, "5 siyasi parti genel başkanının ya da Meclisteki temsilcilerinin çağrılmamış olmasının Türkçe karşılığı bölücülüktür, fitnedir, fesattır, nifaktır. Beştepe'de ne yaparsan yap ama TBMM'ye fitne, fesat, nifak ve bölücülük tohumları ekme." diye konuştu.

"LİSTE AÇIKLANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "FETÖ'nün terör örgütü olmasıyla ilgili milat 17-25 Aralık'tır" dediğini aktaran Altay, "Bülent Arınç ve Hakan Fidan'ı MİT krizinden sonra Pensilvanya'ya niye gönderdin? 17-25 Aralık'tan sonra Fehmi Koru'yu Pensilvanya'ya niye gönderdin? 1994'te MİT, MGK'ya bir rapor verdi. O raporda Fetullah Gülen'in CIA'in bir maşası olarak çalıştığı MGK'ya bildirildi. Sen bunu görmedin mi? 2004'te MİT, MGK'ya FETÖ'nün terör faaliyetleriyle ilgili bir rapor verdiğinde sen başbakandın. Neden bir işlem yapmadın. FETÖ ile aralarındaki kavgayı 17-25 Aralık'a bağlamak milletin aklıyla alay etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Altay şöyle devam etti:

"Ellerindeki ByLock listesindeki siyasetçilerin isimlerini parti ayrımı yapmaksızın paylaşması lazım. 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderlerinin tamamını, bakanların ve üst düzey yöneticilerini ve belediye başkanlarının görüşmelerini açıklaması lazım. 'O gece bazı bakanlara ve siyasetçilere ulaşamadık' sözünün arkasına düşüp, AK Parti il başkanının ulaşamadığı bakanların isimlerini alıp millete teşhir etmesi lazım. Yurtta Sulh Konseyinin belgelerinde adı geçen 15 Temmuz başarılı olsaydı kimlerin bakan, başbakan, üst düzey bürokrat, vali, ordu komutanı olacağına dair listeyi kamuoyuyla paylaşması lazım. Eğer 15 Temmuz ile mücadelede samimiyse bunları yapması lazım."

AYM'YE BAŞVURU

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini işaret eden Altay, "Yarın Anayasa Mahkemesinden muhtemelen öğlen saatlerinde bir randevu isteyeceğiz. Bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağım. Başvuru sonrası başvuru gerekçemi de yüksek mahkemenin önünde siz basın mensuplarıyla paylaşacağım." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında yaşanan tartışmaların ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin konuya ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Altay, "İlhan Bey açıklamalarını daha sonra düzeltti. Tablonun, Bellini tablosu olmadığına dair dedikodular AK Parti kaynaklıdır. O ihaleye girenlere baktığınızda, tablonun gerçek olduğunu anlarsınız." cevabını verdi.

"SÖZLERİNİ YUMUŞATMA YOLUNU SEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadet açılmasına ilişkin dün yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Altay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren bir üslup ve tavır kullandı. Ama muhtemelen sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı da olsan Mustafa Kemal'e hakaretin bedelinin çok ağır olacağını görmüş olmalı ki sözlerini biraz eğip bükerek yumuşatma yolunu seçti." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi partilere "Gelin, 2053 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim." şeklindeki çağrısına ilişkin değerlendirmesinin sorulduğu Altay, "Büyük Türkiye hedefi için Tayyip Erdoğan artık sadece ve sadece bir engeldir. Büyük Türkiye hedefi sadece Tayyip Erdoğan'a ait değildir, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği istikamettir, işarettir. Bu yolda Erdoğan, gölge etmesin başka ihsan istemiyoruz." dedi.

#çoklu baro #AYM #CHP
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