CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Dersim paylaşımı tepki çekti

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili PM Üyesi Orhan Sarıbal’ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" paylaşımı tepkiye sebep oldu.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından tartışmaya sebep olan bir paylaşım yaptı. Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıbal’ın paylaşımında kullandığı "Dersim katliamı" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım sonrası CHP’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı."Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum." paylaşımını yapan Sarıbal’a kendi partilileri başta olmak üzere yüzlerce kişi tepki yorumu gönderdi.

Partililer, "Cumhuriyetin partisi, Cumhuriyet düşmanlarının istilası altında. Atatürk’ün partisinden milletvekili olup da bu paylaşımı yapamazsın. Haddini bil. Sizi istifaya davet ediyorum. Dersim değil Tunceli. Katliam değil, isyana karşı operasyon. CHP oyları ile HDP’ye şirin görünemezsin" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.